FW Menden: Neue Mannschafts-Transporter für die Feuerwehr Menden

2 weitere Medieninhalte

Diakon Manfred Seithe segnete die Fahrzeuge im Beisein vieler Gäste. Quelle: Feuerwehr Menden. Bild-Infos Download

Menden (ots) - Vier neue Mannschafts-Transportwagen konnte Diakon Manfred Seithe am Freitag vor dem Gerätehaus Schwitten segnen, bevor sie offiziell an die Feuerwehr Menden übergeben wurden. Die neuen Transporter, die zum Teil knapp 30 Jahre alte Fahrzeuge ersetzen, wurden bereits vor einigen Wochen an ihren Standorten in Schwitten, Oesbern, Bösperde und der Feuer- und Rettungswache stationiert. Im Beisein des stellvertretenden Bürgermeisters Rudolf Weber und Vertretern aus Politik, Schwittener Vereinen und der Feuerwehr bedankte sich der Leiter der Feuerwehr, Christian Bongard, bei allen, die zur Beschaffung der Fahrzeuge beigetragen haben.

Drei der Fahrzeuge stehen den Einheiten der Feuerwehr für den regulären Einsatzdienst zur Verfügung, der vierte Transporter wurde zu 80 Prozent durch das Land NRW finanziert und dient vor allem der Kinderfeuerwehr für die aktive Nachwuchs-Förderung. Auffällig daher auch die bunte Beklebung, die neugierig auf die Kinderfeuerwehr machen soll. "Wir freuen uns sehr, durch die Anschaffung der vier nahezu identisch ausgestatteten Fahrzeuge nicht nur dringend notwendigen Bedarf unserer Einheiten gedeckt zu haben", erläuterte Christian Bongard. "Zugleich war es so auch möglich, kostensparend und effizient für den Ersatz alter Fahrzeuge zu sorgen."

Rückfragen bitte an:



Freiwillige Feuerwehr Menden

Pressestelle

Fabian Kreutz

Telefon: 02373/903-1698

E-Mail: fkreutz@ff-menden.de

http://www.ff-menden.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Menden, übermittelt durch news aktuell