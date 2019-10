Bundespolizeiinspektion Flensburg

BPOL-FL: Flensburg - Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl bei Kontrolle

Flensburg (ots)

Heute Morgen gegen 08:00 Uhr führte eine Streife der Bundespolizei Personenkontrollen im Bahnhof Flensburg durch.

Bei der Personalien Überprüfung eines 33-jährigen Polen stellten die Beamten fest, dass gegen den Mann ein Haftbefehl vorlag. Er wurde im Jahr 2015 wegen Diebstahls verurteilt, war aber seitdem untergetaucht. Die Beamten verhafteten den Mann und nahmen ihn mit zur Dienststelle. Dort wurde ihm dann der Haftbefehl eröffnet.

Da er die geforderte Geldstrafe in Höhe von 840,- EURO nicht bezahlen konnte oder wollte, wurde er noch am Vormittag in die Justizvollzugsanstalt eingeliefert und wird dort die nächsten 56 Tage verbringen.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Flensburg

Valentinerallee 2a

24941 Flensburg

Heiko Kraft

Telefon: 0461/3132 105

Mobil:0172 / 4011278

E-Mail: bpoli.flensburg.presse@polizei.bund.de

http://www.bundespolizei.de

Twitter: @bpol_kueste

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell