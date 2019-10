POL-KB: Frankenau - Versuchter Einbruch in Geschäft

Polizei Korbach

Unbekannte Täter versuchten in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Frankenau im Randweg in ein Geschäft für Motorgeräte einzubrechen. Sie hebelten eine Kellertür mit Brachialgewalt auf und gelangten so in die Kellerräume. Vermutlich wurden sie bei der weiteren Tatausführung gestört, brachen ihr weiteres Vorhaben ab und flüchteten in unbekannte Richtung. Wer in der Nacht oder auch an den Tagen zuvor verdächtige Beobachtungen zu Fahrzeugen oder Personen gemacht hat, setzt sich bitte mit der Polizeistation Frankenberg Tel.: 06451-7203-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung.

