Polizei Korbach

POL-KB: Vöhl - Einbruch in eine Metzgerei - Polizei sucht Zeugen

Korbach (ots)

Unbekannte brachen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in eine an der Arolser Straße Ecke Henkelstraße gelegene Metzgerei ein.

Sie hebelten hierzu mit einem Brecheisen eine auf der Rückseite gelegene Eingangstüre auf und gelangten so in die Räumlichkeiten der Metzgerei. Dort wurden sämtliche Räume und Schränke durchsucht.

Im Verkaufsraum der Metzgerei wurde die Kasse aufgebrochen und letztlich eine geringe Menge Wechselgeld entwendet.

Die Polizei fragt, wer möglicherweise Beobachtungen machte, die mit dem Einbruch im Zusammenhang stehen könnten. Hinweise die zur Aufklärung beitragen können, bitte an die Kriminalpolizei in Korbach Tel.: 05631-971-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

Jörg Dämmer Polizeihauptkommissar

