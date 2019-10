Polizei Korbach

POL-KB: Waldeck-Frankenberg - Cybermonat Oktober: Einladung zu Fachvortrag zum Thema Internetsicherheit

Korbach (ots)

Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) ruft zum Mitmachen beim "European Cyber Security Month" (ECSM) auf. Der europäische Monat für Cybersicherheit findet im Oktober dieses Jahres statt. Das BSI möchte Bürgerinnen und Bürger für den verantwortungsvollen Umgang mit Cybercrime sensibilisieren und die sichere Nutzung des Internets fördern. Die Fachberaterin für Internetprävention des Polizeipräsidiums Nordhessen, Kriminaloberkommissarin Aniane Emde, und regionale Netzwerkpartner unterstützten die Aktion und laden interessierte Bürgerinnen und Bürger herzlich zu den stattfindenden Fachvorträgen ein. Die Vorträge finden mit unterschiedlichen Themenschwerpunkten in Zusammenarbeit mit der KOMPASS-Kommune Fuldatal, der Volkshochschule Kassel, der Volkshochschule Waldeck-Frankenberg und mit dem Digital-Kompass-Standort in Baunatal statt.

Zu folgender Veranstaltung wird im Aktionsmonat Oktober eingeladen:

- Schutz der digitalen Identität- auch über den Tod hinaus

Mittwoch, 16. Oktober 2019, 18:00 Uhr

35066 Frankenberg, Hans-Viessmann-Schule, Marburger Straße 23, Konferenzraum EG, Gebäude 1

Der Fachvortrag dauert etwa eine Stunde. Im Anschluss bleibt Zeit für Fragen der Besucher.

Internetkriminalität ist heutzutage ein stets präsentes Thema. Vorträge zu spezifischen Inhalten rund um das Thema Internet finden natürlich auch noch nach dem Aktionsmonat Cybersicherheit statt. Alle Themen und Termine finden sie unter https://k.polizei.hessen.de/679549188.

