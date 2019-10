Polizei Korbach

POL-KB: Bad Wildungen - Einbruch in Einfamilienhaus

Korbach (ots)

In der Zeit von Donnerstagmittag 13 Uhr bis Sonntagabend 19:20 Uhr wurde in Bad Wildungen in der Straße "Am Sonderrain" in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Unbekannte Täter hebelten dazu ein Fenster im Erdgeschoss auf und gelangten so in das zur Tatzeit unbewohnte Einfamilienhaus. Im Haus durchwühlten sie sämtliche Räume nach Wertgegenständen. Entwendet wurde eine Armbanduhr der Marke G-SHOCK, eine Deutsche-Mark-Münzsammlung und mehrere Porsche Modellautos. Der Gesamtwert der entwendeten Gegenstände beträgt mehrere tausend Euro. Der Sachschaden beläuft sich auf 500 Euro. Hinweise die zur Aufklärung beitragen können, bitte an die Polizeistation Bad Wildungen Tel.: 05621/7090-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle.

