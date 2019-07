Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Täterermittlung nach Fahrraddiebstahl

Pirmasens (ots)

Bereits am 03.07.2019, gegen 19:35 Uhr, wurde in der Bahnhofstraße in Pirmasens durch zwei männliche Täter ein neonorangefarbenes Mountainbike aus einem Hinterhof gestohlen. Ein Täter konnte gefasst werden, der zweite entkam mit dem Mountainbike. Am 20.07.2019, gegen 01:00 Uhr, konnte dieser nun mit dem gestohlenen Mountainbike in der Blocksbergstraße festgestellt werden. Das Fahrrad wurde sichergestellt und gegen den Täter wird wegen Diebstahls ermittelt.

