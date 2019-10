Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Motorrad-Diebstahl

Uslar (ots)

BODENFELDE (js) Am Samstag, dem 26.10.19 wurde festgestellt, dass vom Hof einer Werkstatt in der Lippoldsberger Straße in Bodenfelde das dort zur Reparatur abgestellte Kleinkraftrad der Marke "Betamotor" im Wert von ca. 1.000 EUR entwendet wurde. Hinweise bitte an die Polizei in Uslar, Tel.: 05571/926000.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Northeim

Polizeikommissariat Uslar

Pressestelle



Telefon: 05571/92600 0

Fax: 05571/92600 150

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell