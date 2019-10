Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Pkw auf BBS Parkplatz beschädigt

Einbeck (ots)

Einbeck(pap) Ein 37 Jahre alte Frau aus Wulften hat am Montag, 28.10.19, gegen 07.30 Uhr ihren Pkw auf dem Parkplatz der BBS in der Jahnstraße abgestellt. Sist dann gegen 15.30 Uhr wieder zu ihrem Auto gekommen ist, stellte sie an der rchten Fahrzeugfront Beschädigungen fest. Ein bisddlang unbekannter Fahrzeugführer muss beim Rangieren gegen das auto der Geschädigten gefahren sein und hat anschließend den Unfallort verlassen. Duie Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 400,- Euro. Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, melden sich bitte bei der Polizei Einbeck.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Northeim

Polizeikommissariat Einbeck

Pressestelle



Telefon: 05561/94978 0

Fax: 05561/94978 250

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell