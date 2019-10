Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Reifen zerstochen

Einbeck (ots)

Dassel(pap) Ein 21 Jahre alter Pkw Fahrer bemerkte während der Fahrt, dass etwas mit seinen Reifen nicht stimmte. Nachdem er dann ein lautes Geräusch hörte, stoppte er das Auto und musste feststellen, dass beide Reifen auf der Beifahrerseite platt waren. Nachdem er die Reifen genauer in augenschein nahm, konnte er in beiden Reifen jeweils einen Schnitt erkennen. Ein unbekannter Täter muss mit einem Messer oder einem ähnlichen Gegenstand die Reifen beschädigt haben. Der Geschädigte hat den Wagen am Samstag, 26.10.19, in Lauenberg in der Sollingstraße abgestellt. Am Montag hat er ihn dann in den Vormittagsstunden wieder benutzt und die Beschädigungen bemerkt. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, setzen sich bitte mit der Polizei in Einbeck oder in Dassel in Verbindung.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell