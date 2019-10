Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unfallflucht

Northeim (ots)

B 241, Northeimer Straße, Ortsdurchfahrt Höckelheim, 28.10.2019, gegen 15:50 Uhr

Höchelheim (hor)

Am 28.10.2019, gegen 15.50 Uhr, kommt es in Höckelheim auf der Northeimer Straße, dort im Kreuzungsbereich zur Torstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhr die Straße Am Hasselberg und wollte die Northeimer Straße in Rtg. Torstraße überqueren. Hierbei missachtete er die Vorfahrt des aus Rtg. Moringen kommenden 57-jährigen Fredelsloher, sodass es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß kam. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend über die Torstraße in Rtg. Hillerse. Zum flüchtigen Pkw ist lediglich bekannt, dass es sich um ein helles Fahrzeug der Kompaktklasse handelt und dieses nicht unerheblich im Frontbereich beschädigt sein muss. Wer Hinweise zum Unfallverursacher und dem flüchtigen Pkw geben kann, wird gebeten sich bei der Polizei Northeim unter 05551-7005-0 zu melden. Am Pkw des Fredelslohers entstand ein Sachschaden von ca. 2500,- EUR.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Northeim

Pressestelle



Telefon: 05551/7005 200

Fax: 05551/7005 250

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell