Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn

FW-BN: Arbeitsreiche Nacht für Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn

Bonn (ots)

Bonn - Nordstadt, Innenstadt 25.04.2019, - Mehrere Einsätze bescherten Feuerwehr und Rettungsdienst in den frühen Morgenstunden des 25.04.2019 eine unruhige Nacht. Gegen 2:02 wurden die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr zu einem Containerbrand in die Römerstraße Ecke Wachsbleiche gerufen. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden.

Um 02:31 erreichte die Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst die Meldung über eine Rauchentwicklung in einem Wohnhaus auf der Römerstraße. Die gerade einsatzbereit gemeldeten Einsatzkräfte an der Wachsbleiche erkundeten die Lage und stellten im Gebäude einen Kellerbrand fest. Sofort wurden weitere Kräfte der Feuerwachen 1,2 und 3, sowie die freiwillige Feuerwehr Bonn-Mitte zur Verstärkung nachalarmiert. Einsatzkräfte löschten den Brand im Keller, dort brannte Unrat in einem Kellerverschlag. Da auch der Treppenraum durch die Rauchentwicklung betroffen war, wurde selbiger gesichert und nach Personen abgesucht. Anschließend wurde der Treppenraum durch den Einsatz von Lüftungsgeräten vom Rauch befreit. Während dieser Einsatzmaßnahme wurden insgesamt 6 Personen von Rettungs - und Notarztdienst wegen des Verdachts auf eine Rauchgasvergiftung untersucht. Alle Wohnungen des Gebäudes wurden kontrolliert und nach Abschluss aller Maßnahmen wieder an die Bewohner übergeben. Es wurde niemand verletzt. Keine Person musste in ein Krankenhaus transportiert werden.

Während der Einsatzmaßnahmen auf der Römerstraße wurde der Leitstelle Feuerwehr und Rettungsdienst um 2:45 ein Containerbrand auf dem Florentiusgraben gemeldet. Einsatzkräfte der Feuerwache 2 löschten auch hier zügig das Feuer. Dabei wurde auch eine Wohnung in der Nähe des brennenden Containers kontrolliert, weil dort ein Rauchmelder durch den Brandrauch des Containers angeschlagen hatte. Hier waren keine weiteren Maßnahmen erforderlich.

Um 03:50 meldete ein Anwohner eines Wohn - und Geschäftshaus in der Bonngasse eine Rauchentwicklung im Treppenraum des Gebäudes. Die eintreffenden Einsatzkräfte stellten einen Brand im Ladenlokal des Hauses im Erdgeschoß, welches zur Zeit umfangreich renoviert wird, fest. Hier war Baumaterial in Brand geraten. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden. Auch an dieser Einsatzstelle wurden Lüftungsmaßnahmen eingeleitet und alle Wohnungen kontrolliert. Eine Person wurde vom Rettungsdienst untersucht und musste nicht in ein Krankenhaus transportiert werden.

Im Einsatz waren insgesamt 32 Einsatzkräfte der Feuerwachen 1,2 und 3, die freiwillige Feuerwehr Löscheinheit Bonn-Mitte, sowie der Rettungsdienst und der Einsatzführungsdienst.

