Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Demonstration in der Freiburger Innenstadt verläuft friedlich

Freiburg (ots)

Etwa 500 Personen haben am Samstag, 26.10.2019, in der Freiburger Innenstadt an einer Demonstration teilgenommen (Veranstalter: "Ökumenisch-demokratischer Kreis"). Der Demonstrationszug setzte sich gegen 17 Uhr in Bewegung, die Aufzugstrecke führte vom Platz der Alten Synagoge durch die Innenstadt und zurück zum Ausgangspunkt. Während der Veranstaltung kam es im Innenstadtbereich zu kurzzeitigen Verkehrsbeeinträchtigungen. Die Kundgebung verlief friedlich.

oec

Medienrückfragen bitte an:

Özkan Cira

Polizeipräsidium Freiburg

Telefon: 0761 882 1018

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell