Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Einbruch in Tattoo Studio Warburg, Hauptstraße, Nacht zu Samstag. 18.10.

19.10.2019

Warburg (ots)

Am Samstagmorgen bemerkte der Inhaber eines Tattoo Studios in der Hauptstraße in Warburg beim Betreten seiner Geschäftsräume, dass in der Nacht eingebrochen wurde. Der ungebetene Besuch hatte sich gewaltsamen Zutritt zu den Räumlichkeiten verschafft. Aus den Räumen des Tattoo Studios wurden Bargeld und Gerätschaften entwendet. Hinweise zu verdächtigen Feststellungen nimmt die Polizei in Warburg, Tel.: 05641-78800 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell