Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Hohes Einsatzaufkommen durch Unwetter

Kreis Höxter (ots)

Deutliche Spuren hat das Unwetter von Dienstag, 15.10.2019, auf Mittwoch, 16.10.2019, im Kreis Höxter hinterlassen. Im gesamten Kreis wurden Straßen von Schlammlawinen überflutet, Keller liefen voll und Bäume stürzten um. Allein bei der Leitstelle der Polizei in Höxter gingen bis Mitternacht weit über 100 Anrufe ein. Besonders betroffen waren die Ortschaften Erkeln und Ottbergen. Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren, des Landesbetriebs Straßen NRW und der Polizei waren die ganze Nacht unterwegs, leisteten Hilfe und haben Fahrbahnen und Straßen von Schlamm, Ästen und Bäumen befreit, so dass in den frühen Morgenstunden sämtliche Straßen im Kreis Höxter wieder befahrbar waren. Der entstandene Sachschaden ist derzeit noch nicht zu beziffern. Personen kamen nicht zu Schaden./he

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Höxter

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Bismarckstraße 18

37671 Höxter



Telefon: 05271 962 1520

E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de

https://hoexter.polizei.nrw/



Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Höxter

Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell