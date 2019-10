Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Mehrere Beschädigungen durch Farbspray

34414 Warburg (ots)

In der Nacht von Montag, 14.10.2019, auf Dienstag, 15.10.2019, sind im Stadtgebiet Warburg mehrere Sachbeschädigungen durch Farbschmierereien verübt worden. Im Wachtelpfad wurden ein Wohnanhänger und ein Stromversorgungshäuschen mit Farbe besprüht. In der Sternstraße waren eine Hauswand und ein PKW Ziel der Sachbeschädigungen. In der Eichendorffstraße wurden zwei PKW angegangen. Darüber hinaus wurde im Stiepenweg eine Haustür besprüht und in der Glockenbreite ein weiterer PKW. Der entstandene Sachschaden beträgt ca. 1500 Euro. Wer Angaben zu Tatverdächtigen oder sonstige sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten sich mit der Polizei in Warburg, Tel. 05641-78800, in Verbindung zu setzten./he

