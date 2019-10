Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Öffentlichkeitsfahndung - Unbekannter stiehlt EC-Karte und hebt Geld ab

37671 Höxter (ots)

Aufgrund eines richterlichen Beschlusses veröffentlicht die Kreispolizeibehörde Höxter Abbildungen eines bislang unbekannten Mannes, welcher am 11.06.2019 in Höxter einer 71-jährigen Frau aus Holzminden die Geldbörse entwendet hat. Mit einer in der Geldbörse befindlichen EC-Karte hob der Tatverdächtige dann am selben Tag bei zwei verschiedenen Banken in Höxter Bargeld vom Konto der Geschädigten ab. Wer kann Angaben zur Identität des Tatverdächtigen machen? Zeugen und Hinweisgeber wenden sich bitte an die Polizei in Höxter, Tel. 05271-9620./he

