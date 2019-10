Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Kreiensen - Trunkenheitsfahrt

Bad Gandersheim (ots)

Kreiensen - (rb) Am Montag Abend gegen 21.40 Uhr wurde der 45-jährige Fahrer eines VW Lupo durch eine Funkstreifenbesatzung des Gandersheimer Polizeikommissariats in der Straße Zum Mühlenberg einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei stellten die Beamten Alkohlbeeinflussung fest. Ein Test ergab einen vorläufigen Wert von 0,6 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt, ein Bußgeldverfahren eingeleitet. Den 45-jährigen erwartet eines Geldbuße in Höhe von 500 Euro und ein 4-wöchiges Fahrverbot.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Northeim

Polizeikommissariat Bad Gandersheim

Pressestelle



Telefon: 05382/91920 0

Fax: 05382/91920 150

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell