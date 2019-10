Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Diebe stehlen Safe

Northeim (ots)

Volpriehausen, Rothenbergstraße - In der Nacht zum Mittwoch, 30. Oktober 2019

VOLPRIEHAUSEN (fal) - In der Nacht zum Mittwoch schlichen sich Unbekannte vermutlich durch eine unverschlossene Seiteneingangstür in den Hotelbetrieb an der Rothenbergstraße ein. Die Täter durchsuchten die Rezeption und angrenzende Büros. Eine verschlossene Bürotür wurde dabei aufgebrochen. Gestohlen wurde ein verschlossener kleiner hellgrauer Safe samt Inhalt von mehreren hundert Euro Bargeld. Bei dem Einbruch entstand ein Sachschaden von ca. 500 Euro.

Das 2. Fachkommissariat der Polizeiinspektion Northeim hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die in der Nacht zum Mittwoch in der Rothenbergstraße auffällige Personen bzw. Fahrzeuge gesehen haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05551-70050 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Northeim

Pressestelle



Telefon: 05551/7005 200

Fax: 05551/7005 250

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell