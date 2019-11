Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Reifen an Pkw beschädigt

Northeim (ots)

NORTHEIM (GKo) Nordheim, Sudheim, Bishäuser Weg, 01.11.2019, 18:30 - 21:30 Uhr Am Freitag Abend parkte eine Northeimerin ihren schwarzen Pkw VW im Bishäuser Weg in Sudheim, um an einer Veranstaltung teilzunehmen. Als sie nach drei Stunden zu ihrem Pkw zurückkehrte, bemerkte sie zunächst nichts. Nach kurze Fahrt bemerkte sie plötzlich ein Geräusch am vorderen rechten Rad, kurze Zeit später platzte der Reifen. Bei der polizeilichen Aufnahme des Sachverhaltes stellten die Beamten einen Schnitt an der Außenseite des Reifens fest. Dieser wurde vermutlich während des Parkens durch zur Zeit Unbekannte verursacht. Die Polizei leitete ein Strafverfahren ein. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

