Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Kleidercontainer in der Wasenstraße angezündet

Oberstein (ots)

Am frühen Morgen des vergangenen Donnerstag, 22.08.2019, wurden die Polizei Idar-Oberstein und die Feuerwehr in die Wasenstraße im Stadtteil Oberstein alarmiert. In Höhe der Einmündung in Richtung Volkesberg wurde gegen kurz vor 6Uhr am Morgen durch bisher unbekannte Täter ein dort platzierter Kleidercontainer in Brand gesetzt. Durch das schnelle Eingreifen der Einsatzkräfte blieb es bei einem Schaden an dem Container.

