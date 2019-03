Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Stark alkoholisiert in den Gegenverkehr

Bruchmühlbach-Miesau (ots)

Am frühen Mittwochabend krachte es heftig auf der Landesstraße 358 bei Buchholz. Gegen 20:40 Uhr fuhr eine 29ährige Autofahrerin aus dem Landkreis Kaiserslautern auf der Landstraße in Richtung Vogelbach, als sie aus bisher nicht ganz geklärter Ursache frontal mit einem entgegenkommenden Pkw eines 30 -Jährigen zusammenstieß. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Beide Unfallinsassen wurden verletzt in umliegende Krankenhäuser gebracht. Erste Ermittlungen ergaben, dass die Unfallverursacherin erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Gegen die Frau wurde ein Strafverfahren eingeleitet, ihr Führschein wurde eingezogen.

