Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Fußgänger bringt Rollerfahrerin zu Fall

Schweich (ots)

Am Montag, 26.08.2019, zwischen 07:30 Uhr und 07:35 Uhr, fuhr ein 12jähriges Mädchen mit ihrem Roller auf dem Gehweg vom Bahnhof Schweich aus kommend in Richtung Bahnhofstraße. Kurz hinter dem Kreisverkehr kam ihr ein unbekannter Mann entgegen und trat ihr beim Vorbeifahren gegen den Vorderreifen des Rollers. Die 12jährige stürzte und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Ihre Hose wurde ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Der bisher unbekannte Täter verließ die Unfallörtlichkeit, ohne seine Personalien mitzuteilen. Neben den Mitschülern der Geschädigten, hat auch eine bislang unbekannte Passantin, welche mit ihren beiden Hunden spazieren ging, den Vorfall beobachtet. Diese Frau und mögliche weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Schweich, Tel.: 06502-91570, mail: pischweich@polizei.rlp.de, zu melden.

