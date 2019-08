Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit Flucht zwischen Schweich und Föhren

Schweich (ots)

Am 26.08.2019 hat sich, gegen 06:25 Uhr, auf der L141 - zwischen Schweich und Föhren - ein Verkehrsunfall zugetragen.

Der Geschädigte befuhr die L141 mit seinem Pkw aus Föhren kommend in Richtung Schweich. Nach derzeitigen Erkenntnissen kam dem Geschädigten ein Fahrzeug auf dessen Fahrspur entgegen, welches gerade einen anderen Pkw überholte. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, musste der Geschädigte - seinen Angaben nach - in den rechten Straßengraben ausweichen. Hierbei kollidierte dieser mit einer Leitplanke. Der Fahrer blieb unverletzt. Es entstand lediglich Sachschaden. Der Fahrer des überholenden Fahrzeugs entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

Bei dem überholenden Fahrzeug soll es sich um einen schwarzen Skoda, mit der Kennzeichenkennung "TR" handeln. Bei dem Fahrer soll es sich um eine männliche Person, mit kurzen dunklen Haaren, im geschätzten Alter zwischen 30 und 35 Jahren, handeln.

Zeugen, insbesondere des Pkw-Fahrers, welcher in diesem Vorfall überholt wurde, werden gebeten sich mit der Polizei in Schweich, Telefonnummer 06502 91570 oder EMail: PISchweich.Wache@polizei.rlp.de., in Verbindung zu setzen.

