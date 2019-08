Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Schwerer Diebstahl aus Getränkefachgroßhandlung

Morbach (ots)

Bis jetzt noch unbekannte Täter drangen in der Zeit von Sonntag, 25.08.2019, 19.00 Uhr bis Montag, 26.08.2019, 07.55 Uhr auf das Gelände und in eine Lagerhalle einer Getränkefachgroßhandlung im Gewerbegebiet Bischofsdhron zwischen Morbach und Bischofsdhron ein. Die Täter hatten nach dem derzeitigen Ermittlungsstand von der Sonnenstraße aus über den dortigen Grünstreifen und den Radweg ein größeres Fahrzeug auf die Südwestecke des Geländes gefahren. Aus dem Lagerbereich der Firma schafften die Täter dann insgesamt 17 Fässer Bier (fünf 50 Liter Fässer und sieben 30 Liter Fässer)zu dem bereitgestellten Fluchtfahrzeug. Mit der Beute flüchteten die Täter sodann in unbekannte Richtung. Der Gesamtschaden wird nach dem derzeitigen Ermittlungsstand auf einen mittleren vierstelligen Eurobetrag geschätzt. Die Kriminalpolizei Idar-Oberstein bitte die Bevölkerung um Mithilfe. Insbesondere wäre es für die Ermittlungen von Bedeutung, ob Zeugen Angaben zu verdächtigen Personen oder verdächtigen Fahrzeugen im Bereich der oben genannten Örtlichkeit machen können. Sachdienliche Hinweise können direkt an die Kriminalpolizei Idar-Oberstein unter der Telefonnummer 06781/568670 oder an die örtlich zuständige Polizeiinspektion gegeben werden.

