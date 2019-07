Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Neupotz - Einbrüche in 2 benachbarte Vereinsheime

Neupotz (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es zu zwei Einbrüchen in Vereinsheime in Neupotz. Die/Der derzeit noch unbekannte Täter drangen jeweils durch Fenster in die Vereinsheim ein und entwendeten Bargeld. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

