Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: 76829 Landau, Weißquartierstraße 31, 27.07.2019, 19:53 Uhr Verkehrsunfall mit Personenschaden

Landau (ots)

Ein 25-jähriger PKW-Fahrer befuhr mit seinem Fahrzeug die Weißquartierstraße aus Richtung Industriestraße kommend in Fahrtrichtung Martin-Luther-Straße in Landau. An der Einmündung Ostbahnstraße überquerte eine Fußgängerin den dortigen Fußgängerüberweg von rechts nach links. Der PKW-Fahrer war nach eigener Aussage in Gedanken und sah die Fußgängerin zu spät. Er bremste noch stark ab, konnte jedoch einen Zusammenstoß nicht vermeiden. Die Fußgängerin stürzte zu Boden und erlitt dabei eine Knieprellung und eine Schürfwunde jeweils am linken Knie. Am PKW entstand kein Schaden.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Landau



Telefon: 06341-287-0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell