Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Sachbeschädigung an Fahrzeug

Bad Bergzabern (ots)

In der Nacht von Mittwoch, dem 24.07.19, auf Donnerstag, dem 25.07.19, schlug ein bislang unbekannter Täter mutwillig den linken Außenspiegel an einem in der Beethovenstraße in Bad Bergzabern geparkten Smart ab. Hierdurch entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Hinweise auf den oder die bislang unbekannten Täter nimmt die Polizeiinspektion Bad Bergzabern, unter Telefon 06343/93340 oder per unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de, sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.

