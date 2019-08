Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Pkw zerkratzt

Idar-Oberstein (ots)

In der Zeit vom 23. August, 23 Uhr, bis 24. August, 15 Uhr, wurde durch bislang unbekannten Täter an einem in der Dietzenstraße an der Einmündung zur Straße Hasenklopp abgestellten Pkw Hyundai die Lackierung an der Fahrerseite mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Sachdienliche Hinweise werden erbeten an die Polizei Idar-Oberstein unter Tel. 06781/561-0.

Rückfragen bitte an:



Polizei Idar-Oberstein

Tel. 06781/561-0

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell