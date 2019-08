Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht in Schweich

Schweich (ots)

Am Montag, 26.08.2019, gegen 10:40 Uhr, ereignete sich in Schweich, in Höhe des Anwesens Brückenstraße 18, ein Verkehrsunfall. Ein Fahrzeug befuhr die Brückenstraße in Richtung der Bundesstraße 53. Beim Vorbeifahren streifte dieses zwei vor dem o.g. Anwesen, am rechten Fahrbahnrand parkende, Pkw. Es entstand Sachschaden. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt anschließend fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Schweich, Tel.: 06502-91570 in Verbindung zu setzen.

