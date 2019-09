Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Westerburg- Verkehrsunfall mit flüchtigen Täter; Parkplatz Kaufland *ZEUGENAUFRUF"

Westerburg (ots)

Auf dem Parkplatz des Kauflandes in Westerburg kam es am Mittwoch zwischen 16:15 und 16:40 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein schwarzer Opel Astra Sports Tourer wurde durch den Unfallflüchtigen beschädigt. Am Opel Astra entstand Sachschaden im Heckbereich.

Hinweise erbittet die Polizei Westerburg unter der Telefonnummer: 02663-9805-0.

