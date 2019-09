Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Sachbeschädigung durch Sprühfarbe an Außenfassade der Voba-Filiale in Diez

Diez (ots)

In der Zeit zwischen Montag, dem 23.09.2019; 13:00 Uhr und Dienstag, den 24.09.2019; 07:45 Uhr sprüht/en bislang unbekannte/r Täter mittels blauer Sprühfarbe mehrere, offensichtlich zufällig, horizontal angeordnete Streifen, vorwiegend an den Sockel der Außenfassade der Volksbank-Filiale in Diez. Zeugen, die Angaben zur Aufklärung der Straftat machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Diez unter 06432-6010 zu melden.

