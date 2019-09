Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht mit leicht verletzter Rollerfahrerin

Elsoff (ots)

Elsoff. Am Freitag, dem 20.09.2019, gegen 15:00 Uhr, befuhr eine 15-jährige Jugendliche mit ihrem Roller die L298, aus Richtung Mengerskirchen kommend, in Richtung Elsoff. Ein nachfolgender PKW fuhr so dicht an dem Roller vorbei, so dass die Fahrerin den Roller nach rechts steuerte, auf den unbefestigten Randstreifen geriet und dort zu Sturz kam. Hierdurch wurde die Jugendliche leicht verletzt. Der Unfallverursacher entfernt sich unerlaubt von der Unfallstelle, in Richtung Elsoff. Es soll sich hierbei um einen weißen PKW, vermutlich einen SUV, gehandelt haben. Zeugen, die Angaben zu dem unfallflüchtigen PKW machen können werden gebeten, sich bei der Polizei Westerburg (02663 98050) zu melden.

