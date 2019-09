Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Wahlrod. Schlägerei an der Grillhütte

Hachenburg (ots)

Am Samstag Abend wurde die Polizei zu einer Schlägerei an die Grillhütte in Wahlrod gerufen an der die Kirmesjugend feierte. Gegen 22.25 Uhr stießen dort mehrere Unbekannte zu der Feier und provozierten eine Schlägerei, bei der mindestens zwei Personen verletzt wurden.In einer weiteren Meldung wird mitgeteilt, dass einer der Beschuldigten eine Person bei der Flucht angefahren und leicht verletzt habe. Im Rahmen der Fahndung wird das Fahrzeug des Beschuldigten an der Halteranschrift festgestellt. Vor Ort befinden sich die 4 Beschuldigten, die hochgradig betrunken und aggressiv auftraten. Unter Hinzuziehung weiterer Kräfte konnte der Haupttäter aus der Gruppe separiert und zwecks Blutentnahme zur Dienststelle verbracht werden.

