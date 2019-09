Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Blaustein - Motorradfahrer kommt von der Fahrbahn ab

Schwere Verletzungen erlitt ein Motorradfahrer am Mittwoch bei Bermaringen.

Ulm (ots)

Wie die Polizei mitteilt fuhr der Motorradfahrer gegen 11.45 Uhr in der Straße von Bermaringen in Richtung Asch. Der Kradlenker fuhr in einer 4-köpfigen Motorradgruppe vorne weg. In einer Linkskurve verlor der 23-Jährige die Kontrolle über seine Suzuki. Das Motorrad geriet nach rechts und prallte gegen eine Leitplanke. Der Motorradfahrer wurde über die Leitplanke geschleudert und stürzte einen steilen Abhang hinunter. Dort blieb er liegen. Einsatz- und Rettungskräfte rückten mit einem Großaufgebot an. Die Bergung des schwer Verletzten gestaltete sich in dem unwegsamen Gelände schwierig. Auch die Höhenrettung war im Einsatz. Rettungskräfte brachten den jungen Mann in ein Krankenhaus. Die Kreisstraße war für die Dauer der Einsatz- und Rettungsmaßnahmen für etwa zwei Stunden gesperrt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 6.000 Euro.

