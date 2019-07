Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Festnahme von zwei Drogendealern

Rostock (ots)

Heute Vormittag konnten Ermittler der Kriminalpolizeiinspektion Rostock in der Nähe von Bad Doberan einen mutmaßlichen Drogendealer festnehmen. Dem 27-jährigen Tatverdächtigen wird vorgeworfen, seit längerer Zeit in Güstrow mit illegalen Betäubungsmitteln gehandelt zu haben, vor allem mit Marihuana, aber auch mit Amphetamin. Bei einer Durchsuchung der Wohnung des Beschuldigten in Güstrow waren knapp ein Kilo Marihuanagemisch sowie Beweise gesichert worden, die den Handel mit illegalen Betäubungsmitteln nahelegen. Der Tatverdächtige ist der Polizei nicht unbekannt. So ist er bereits wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie einer Vielzahl weiterer Delikte aufgefallen. Im Zusammenhang mit den aktuellen Ermittlungen erließ das Amtsgericht Güstrow heute Haftbefehl für den 27-Jährigen, der anschließend in eine Justizvollzugsanstalt verbracht wurde.

In einem anderen Verfahren hat das Amtsgericht Rostock bereits in der letzten Woche Haftbefehl gegen einen 25-jährigen Studenten aus Rostock erlassen, dem ebenfalls der Handel mit illegalen Betäubungsmitteln vorgeworfen wird. Hier hatten die Ermittlungen der Kriminalpolizeiinspektion Rostock ergeben, dass der Beschuldigte im April dieses Jahres in Neubukow versucht hatte, sich einer Polizeikontrolle zu entziehen. Auf der Flucht entledigte er sich eines Kilos Marihuana, welches er bei sich führte. Die Ermittlungen gegen den ebenfalls polizeibekannten Mann ergaben, dass der Rostocker Student im Drogenhandel aktiv war.

