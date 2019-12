Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit Flucht in Betzdorf

Betzdorf (ots)

In der Zeit vom 21.12.2019, 14:50 Uhr bis 15:20 Uhr, kam es auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants in Betzdorf zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Geschädigte stand mit seinem PKW, Daimler-Benz, Farbe: schwarz, vorwärts in einer Parkbox. Nachdem der Geschädigte zu seinem PKW kam, stellte er fest, dass dieser hinten links eine frische Beschädigung an der Stoßstange aufwies. Der Unfallverursacher hatte sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Hinweise bitte an die Polizei Betzdorf, Tel.: 02741-9260

