Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Medieneinladung zur offiziellen Übergabe des Kriminalkommissariats Ludwigslust

Ludwigslust (ots)

Am kommenden Dienstag, 26. März 2019, findet die Einweihung des Neubaus des Kriminalkommissariats Ludwigslust statt. Hierzu wird Peter Mainka, Präsident des Polizeipräsidiums Rostock, unter anderem auch Lorenz Caffier, Innenminister Mecklenburg-Vorpommerns, willkommen heißen. Das neue Kriminalkommissariat sowie der Kriminaldauerdienst befinden sich fortan in direkter Nachbarschaft zur Polizeiinspektion und dem Polizeihauptrevier Ludwigslust. Für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt wurde somit eine gut erreichbare Ansprechstelle für unterschiedlichste polizeiliche Interessen geschaffen. Den symbolischen Schlüssel für seine neue Wirkstätte wird Dirk Hoffmann, Leiter des Kirminalkommissariats, von Robert Klaus, Abteilungsleiter des Geschäftsbereichs Schwerin des Betriebs für Bau und Liegenschaften M-V, erhalten. Medienvertreter sind eingeladen, die Einweihung des neuen Kriminalkommissariats am - Dienstag, den 26. März 2019, 17 Uhr, - in der Grabower Allee 2c, 19288 Ludwigslust zu begleiten und darüber zu berichten. Eine Akkreditierung ist nicht erforderlich.

