Innenministerium NRW: Einladung zum Presse- und Fototermin 25 Jahre Beteiligung an internationalen Polizeimissionen

seit 25 Jahren beteiligt sich die nordrhein-westfälische Polizei an inter-nationalen Polizeimissionen. Etwa 1.400 Polizistinnen und Polizisten haben in dieser Zeit Missionen der UN, der EU und der OSZE unter-stützt, sowie an bilateralen Projekten teilgenommen. Auch derzeit sind 23 Polizistinnen und Polizisten aus Nordrhein-Westfalen im Ausland im Einsatz. Innenminister Herbert Reul wird ihren Einsatz am kommen-den Mittwoch in Bonn im Rahmen einer Feierstunde würdigen. Außer-dem werden aktuelle und ehemalige Missionsteilnehmerinnen und -teilnehmer zu Wort kommen.

Zeit: Mittwoch, 2. Oktober 2019, 11:00 Uhr Ort: Haus der Geschichte, Willy-Brandt-Allee 14, 53113 Bonn

Zur Berichterstattung laden wir herzlich ein.

