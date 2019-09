Innenministerium NRW: Einladung zum Presse- und Fototermin Polizei wird als bester Arbeitgeber in NRW ausgezeichnet

Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen

die nordrhein-westfälische Polizei ist als bester Arbeitgeber in NRW bei Jugendlichen mit dem "Trendence-Siegel" ausgezeichnet worden. Stellvertretend für die nordrhein-westfälische Polizei-Familie nimmt Innenminister Herbert Reul diese Ehrung am kommenden Freitag auf der Berufsorientierungsmesse "Einstieg" in Dortmund entgegen. Anschließend wird der Minister an einer Diskussionsrunde über Ausbildung und Nachwuchsgewinnung bei der Polizei teilnehmen.

Zeit: Freitag, 6. September 2019, 10:00 Uhr Ort: Messe Dortmund, Halle 5, Stand A6, Rheinlanddamm 200, 44139 Dortmund

