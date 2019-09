Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wiesmoor - Trekkingfahrrad gestohlen; Aurich - Von Fahrbahn abgekommen; Aurich - 74-Jährige bei Verkehrsunfall leicht verletzt; Aurich - 13-jährige Radfahrerin verletzt

Altkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Wiesmoor - Trekkingfahrrad gestohlen

Ein hochwertiges Trekkingfahrrad der Marke Velo de Ville ist in der Nacht zu Samstag in Wiesmoor gestohlen worden. Zwischen 23:55 Uhr und 2 Uhr entwendeten Unbekannte das schwarze Fahrrad, das vor einer Gaststätte an der Hauptstraße abgestellt war. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04944 9169110.

Verkehrsgeschehen

Aurich - Von Fahrbahn abgekommen

Eine Fahrerin eines VW Polo ist am Dienstag auf der Straße Im Extumer Moor in Aurich von der Fahrbahn abgekommen. Die 20 Jahre alte Autofahrerin aus Südbrookmerland fuhr gegen 7:45 Uhr in Richtung Aurich. Nach einer Linkskurve kam sie vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab. Sie kollidierte mit der Berme und überschlug sich. Die 20-Jährige wurde leicht verletzt.

Aurich - 74-Jährige bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Zu einem Verkehrsunfall ist es am Montag auf der Großen Mühlenwallstraße in Aurich gekommen. Ein 53 Jahre alter Fahrer eines Mercedes E 350 übersah gegen 17:15 Uhr eine rote Ampel. Er überquerte die Kreuzung trotz Rotlicht in Richtung Emden und stieß mit dem VW Golf Sportsvan eines 76-jährigen Aurichers zusammen, der nach links abbiegen wollte. Die Beifahrerin in dem VW, eine 74-jährige Auricherin, wurde leicht verletzt. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der entstandene Sachschaden liegt schätzungsweise im fünfstelligen Bereich.

Aurich - 13-jährige Radfahrerin verletzt

Eine 13 Jahre alte Radfahrerin ist am Montag bei einem Verkehrsunfall in Aurich verletzt worden. Eine 27 Jahre alte Audi-Fahrerin aus Aurich fuhr gegen 13:15 Uhr auf der Von-Jhering-Straße in Richtung Emden und beabsichtigte in den Breiten Weg abzubiegen. Dabei übersah sie offenbar die entgegenkommende 13-jährige Fahrradfahrerin aus Aurich, die auf dem Radweg fuhr und vorfahrtberechtigt war. Es kam zu Zusammenstoß. Die 13-Jährige stürzte und wurde leicht verletzt.

