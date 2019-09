Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Burhafe - Schwerer Verkehrsunfall

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Burhafe - Schwerer Verkehrsunfall

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Montagnachmittag auf der Esenser Straße (L 10) zwischen Burhafe und Stedesdorf ereignet. Nach bisherigem Erkenntnisstand fuhr ein 89 Jahre alter Autofahrer aus Esens gegen 15:50 Uhr mit seinem VW Passat in Richtung Wittmund. Er beabsichtigte ein vor ihm fahrendes Auto zu überholen, scherte aus und übersah dabei offenbar eine entgegenkommende 60 Jahre alte Frau mit einem VW Tiguan. Die beiden Autos stießen frontal zusammen. Der 89-Jährige und seine 86 Jahre alte Beifahrerin sowie die 60-jährige Autofahrerin aus Esens wurden lebensgefährlich verletzt. Die Landesstraße war zwischen Burhafe und Stedesdorf für mehrere Stunden in beide Fahrtrichtungen gesperrt.

