Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Zwölfjährige leicht verletzt

Altkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Aurich - Zwölfjährige leicht verletzt

Ein Verkehrsunfall hat sich am Montag auf der Auricher Straße in Südbrookmerland ereignet. Die Fahrerin eines VW Up beabsichtigte gegen 7 Uhr vom Lärchenweg auf die Auricher Straße abzubiegen. Dabei übersah sie offenbar ein zwölf Jahre altes Mädchen, das mit seinem Fahrrad auf dem Radweg an der Auricher Straße fuhr. Es kam zum Zusammenstoß. Das Mädchen stürzte und wurde leicht verletzt. Die Polizei bittet die Fahrerin des VW Up und Zeugen des Unfalls sich zu melden unter Telefon 04941 606215.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Pressestelle

Wiebke Baden

Telefon: 04941 606104

E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell