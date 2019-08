Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 190812.1 Glückstadt: Trunkenheitsfahrt einer Frau

Glückstadt (ots)

Sonntagabend hat sich eine Frau mit einem Auto auf den Weg zu einer Glückstädter Tankstelle gemacht, trotzdem sie nicht nüchtern war. Die Dame musste sich einer Blutprobenentnahme unterziehen.

Gegen 18.00 Uhr betrat eine Kundin den Verkaufsraum der Tankstelle und erwarb eine Flasche Alkohol. Der Verkäufer stellte hierbei fest, dass die 60-Jährige offensichtlich betrunken war. Er alarmierte schließlich die Polizei, als die Glückstädterin in ein Auto stieg und davonfuhr. Einsatzkräfte suchten darauf die Wohnanschrift der Beschuldigten auf. Ein Atemalkoholtest bei ihr ergab einen Wert von 1,4 Promille, so dass die Autofahrerin sich der Entnahme einer Blutprobe unterziehen musste. Den Führerschein der Beschuldigten beschlagnahmte die Polizei erst kürzlich in anderer Sache. Die 60-Jährige wird sich nun wegen der Trunkenheit im Verkehr und wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten müssen.

Merle Neufeld

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Itzehoe

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2010

Mobil: +49 (0) 171 290 11 07

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell