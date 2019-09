POL-AUR: Holtgast - Mädchen auf Feldweg angesprochen

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Bei der Polizei in Esens sind am Montag, 02.09.2019, zwei Hinweise eingegangen, wonach ein unbekannter Mann in Holtgast Mädchen auf dem Rückweg von der Schule angesprochen haben soll. Der Mann stand gegen 16 Uhr mit einem Krad im Bereich der Straße Lehmkuhlen in Moorweg auf einem Feldweg. Die betroffenen Mädchen haben sich richtig verhalten und vertrauten sich ihren Eltern an, die der Polizei die Hinweise meldeten. Der unbekannte Kradfahrer soll einen schwarz-roten Helm getragen haben. Die Polizei bittet Zeugen, insbesondere den Fahrer eines roten VW Caddy, der in dem Bereich gesehen wurde, um Hinweise unter Telefon 04462 9110. Die Ermittlungen dauern an.

