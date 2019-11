Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Raub in der Nähe der Volksbank Lobberich

Nettetal (ots)

Am heutigen Montagnachmittag, d. 04.11. , gegen 15.25 Uhr wurde ein 42-jähriger Nettetaler an der Niedickstraße Opfer eines Raubüberfalls. Nach bisherigem Erkenntnisstand hatte der Mann kurze Zeit vorher im Bereich der Apotheke an der Wevelinghover Straße seinen grauen BMW geparkt und sich zu Fuss zum Hintereingang der Volksbank begeben. Auf dem Weg dorthin spürte er einen Schlag auf den Hinterkopf , im gleichen Moment wurde ihm dann die mitgeführte Geldtasche mit der Aufschrift "Volksbank Lobberich" entrissen, in der sich ein fünfstelliger Geldbetrag befand. Da der Angriff von hinten erfolgte, kann das Opfer keinerlei Beschreibung von dem oder den Tätern abgeben. Die Polizei Viersen sucht daher Zeugen , die möglicherweise zum Tatzeitraum oder auch davor im Bereich der beschriebenen Örtlichkeit verdächtige Person(en) gesehen haben. Meldungen bitte an die Polizei Viersen unter 02162-377/0.

