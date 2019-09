Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Pressemeldung für den Gesamtbereich des PP Konstanz

Konstanz (ots)

PP Konstanz - Demonstrationsgeschehen "fridays for future"

Am Freitag, 20.09.2019 kam es in der Zeit von 10:00 - 20:00 Uhr, zu insgesamt 11 genehmigten Demonstrationen mit Aufzügen und Kundgebungen im Zusammenhang mit der Klimaschutzbewegung "fridays for future" im Zuständigkeitsgebiet des PP Konstanz. Die größte Demonstration fand in der Konstanzer Innenstadt mit geschätzten 10.000 Teilnehmenden statt. Insgesamt gingen nach Schätzungen der Polizei insgesamt etwa 15.000 Personen bei den verschiedenen Veranstaltungen auf die Straßen. Neben zahlreichen Jugendlichen nahmen auch Erwachsene sowie gesellschaftliche Gruppen und Organisationen an den Protestkundgebungen teil. Die Veranstaltungen verliefen alle ausnahmslos friedlich und störungsfrei.

