POL-BN: Bonn-Hochkreuz: Einbruch in Erdgeschosswohnung - Unbekannte entwenden Tablet, Mobiltelefon und Bargeld

Eine beschädigte Balkontür hinterließen Einbrecher am gestrigen Montag (09.09.2019) auf der Frankenstraße im Bonner Ortsteil Hochkreuz. In der Abwesenheit der Bewohner von 18:30 Uhr bis 23:15 Uhr drangen die Unbekannten dort durch das gewaltsame Öffnen der Tür in eine Erdgeschosswohnung ein. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten nach Diebesgut und flüchteten anschließend mit einem Tablet-PC, einem Mobiltelefon und Bargeld unerkannt vom Tatort.

Mögliche Zeugenhinweise zu dem Geschehen nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 34 unter der Rufnummer 0228/15-0 entgegen.

