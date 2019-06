Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen - Versuchter Kioskeinbruch

Hattingen (ots)

Am Montag, den 10.06.2019, gegen 03.40 Uhr, versuchten unbekannte Täter die Schaufensterscheibe eines an der Marxstraße befindlichen Kiosk mittels Gullideckel einzuwerfen. Die Scheibe hielt dem Einbruchsversuch stand. Hinweise bitte an die Polizeiwache in Hattingen unter 02324-91666000.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Leitstelle Ennepe-Ruhr

Telefon: 02336 9166 2711

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell