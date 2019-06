Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg - Versuchter Einbruch in das Tennis-Vereinsheim in der Friedhofstraße

Gevelsberg (ots)

In der Zeit von Donnerstag, den 06.06.2019, 21.30 Uhr bis zum Samstag, den 08.06.2019, 11 Uhr gelangten unbekannte Täter in das Vereinsheim eines Tennisclubs in der Friedhofstraße. Obwohl das ganze Vereinsheim offensichtlich von den Tätern durchsucht wurde, wurde nichts entwendet. Die Täter entkamen bislang unerkannt.

